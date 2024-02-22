ما دوافع استخدام الاحتلال سلاح التجويع بحق أهالي غزة؟

يترافق استمرار القصف اليومي وسقوط عشرات الشهداء مع إطباق الاحتلال حصاره على قطاع غزة للشهر الخامس واستفحال المجاعة فيه.

ويبرز سؤال عن الأسباب التي تدفع الاحتلال إلى شن حرب تجويع على المدنيين، الأمر الذي يرده كثيرون إلى مخطط تهجيرهم ومحاولة كسر البيئة الشعبية الحاضنة للمقاومة الفلسطينية، في موازاة التعثر العسكري الإسرائيلي عن تحقيق أهدافه حتى الآن.

وبحسب مراقبين، فإن الإمعان في التجويع واستهداف المدنيين يهدف إلى كسر إرادتهم وتحطيمهم نفسياً وجسدياً.

تقرير: فاطمة التريكي