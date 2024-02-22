تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر على شركات الطاقة حول العالم

تسببت التوترات الأمنية في البحر الأحمر في تداعيات عديدة على شركات الطاقة العالمية، بسبب تأثيرها على انسياب حركة نقل الغاز والمحروقات حول العالم.

وبحسب تقارير، فإن شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية توقفت عن إرسال سفن عبر مضيق باب المندب منذ أسابيع، في حين قررت شركة "بي بي" البريطانية إيقاف جميع عمليات عبور السفن في البحر الأحمر.

ومن جهتها، قررت شركة "إكوينور" النرويجية تغيير مسار السفن التي كان يفترض أن تعبر البحر الأحمر، كما قررت قطر للغاز استخدام طرق بحرية بديلة عن البحر الأحمر لتسليم شحنات الغاز المسال.

بينما أوضحت شركة "إديسون" الإيطالية أنها تعاني من تباطؤ في إمدادات الشركة من الغاز المسال.