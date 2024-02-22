أصوات من غزة.. شهادات مؤلمة عن الجوع في غزة

تشتد المجاعة في مدينة غزة ويتحول الحصول على الطحين إلى حلم شبه مستحيل ومحفوف بخطر الموت. وكما يقول أحد السكان في المدينة “بات كيس الطحين أغلى من الإنسان”.