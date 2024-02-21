ماذا تعرف عن حرب التجويع والتهجير على غزة؟

تتلاحق التأكيدات على الأرض وعلى لسان سكان القطاع أن حرب تجويع وتهجير على أشدها. تعرف على ملامح ما باتت تعرف بحرب التجويع على سكان القطاع.