كل شيء نفد بشمال غزة والعائلات عاجزة عن توفير الطعام لأطفالها

تشتد المجاعة في شمال قطاع غزة نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية والدواء والعلاج. وبحسب مراسل الجزيرة فقد نفد كل شيء من الأسواق ونفدت البدائل التي يستخدمها المواطنون.

وباتت الأسر في شمال قطاع غزة غير قادرة على توفير وجبة طعام واحدة لأولادها.

ومما فاقم معاناة الناس أن المواد الغذائية المتوفرة ارتفعت أسعارها بشكل كبير جدا، فالطحين ارتفع سعره من 10 دولارات إلى ألف دولار، والقمح من 50 دولارا إلى حوالي ألف دولار أيضا.

تقرير: أنس الشريف