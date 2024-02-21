طفلة تبكي شوقا لطعم الخبز والمجاعة تجبر سكان غزة على أكل طعام الحيوانات

بثت قناة الجزيرة مقطع فيديو مؤلما لطفلة فلسطينية تشكو الجوع وتقول: “وضعنا صعب وصرنا نأكل الزعتر حاف بلا خبز”، وأكملت وهي تبكي: “اشتقت لطعم الخبز الأبيض، ولا أستطيع الحصول عليه لأن أبي شهيد بالجنة”.

وأظهر الفيديو أحد الشيوخ المسنين وهو يشكو انعدام الأموال اللازمة لشراء الدقيق والطحين والذرة والشعير، وقال: "لقد هزلت أجسادنا وصرنا عظاما".

وأجبر الجوع بعض السكان على تنظيف الشعير المخصص لإطعام الخيول وأكله، وقالت سيدة مريضة بالسكر بصوت متهدج باك: "نحن نعيش مأساة ومجاعة حقيقية، ولا أستطيع الحصول على الطعام ولا على دواء الإنسولين".