انخفاض حاد لدخول شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم

رصد مراسل الجزيرة حركة محدودة وبطيئة لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة.

وتستخدم إسرائيل هذا المعبر كأداة عقاب جماعي وتجويع لسكان القطاع عبر القيود والعراقيل التي تضعها أمام دخول العدد المحدود من شاحنات المساعدات للقطاع.

يأتي ذلك بينما تحذر منظمات حقوقية من خطة إسرائيلية ممنهجة لتجويع سكان القطاع، والقضاء على ما تبقى من المنظومة الصحية التي باتت في دائرة الاستهداف الإسرائيلي.