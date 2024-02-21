الفيتو الأميركي مجددا في وجه مشروع عربي لوقف حرب غزة

أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار جزائري نيابة عن المجموعة العربية يدعو لوقف النار في قطاع غزة بإشهارها حق النقض “الفيتو” رغم موافقة 13 عضوا من أصل 15، وقد امتنعت بريطانيا عن التصويت.

ويقول الإعلامي فوزي بشرى -في تقريره للجزيرة- إن العودة مجددا لمجلس الأمن "بيان في وفرة حسن ظن المجموعة العربية بالموقف الأميركي، فحسن الظن في بعضه جهل وفي بعضه تعامٍ عن وقائع الحرب ومن يشنها ومن يدعمها بالسلاح والمال".

واتهم المندوب الجزائري مجلس الأمن بالفشل، لكن الأخير -وفق التقرير- أفشله الفيتو الأميركي وهو ما تترجمه إسرائيل على أرض الواقع قتلا وهدما للمستشفيات والمدارس، حيث تكتمل دائرة إبادة الفلسطينيين قتلا بالقصف، وقتلا بالأمراض، وقتلا بالجوع.