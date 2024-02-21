"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

واصلت محكمة العدل الدولية بلاهاي جلسات الاستماع حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشهدت جلسات المحكمة لأول مرة مرافعات مقدمة من قبل عدد غير مسبوق من الدول منذ تأسيسها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكانت إسرائيل قد قررت مقاطعة جلسات المحكمة، في حين حضرت كندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية الجلسة، رغم أن واشنطن تعارض كل تدخل للمحكمة في العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مرافعة الوفد الأميركي سياسية أكثر من كونها قانونية، وقال إن المداخلة تؤكد على ضعف الموقف الأميركي حيال ما يتم مناقشته هنا في محكمة العدل الدولية.

تقرير: نور الدين بوزيان