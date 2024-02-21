أسير فلسطيني يستشهد داخل سجن إسرائيلي بسبب حرمانه من العلاج

استشهد داخل السجون الإسرائيلية الأسير الفلسطيني محمد الصبار من الظاهرية جنوب الخليل. وقال والد الشهيد لقناة الجزيرة إن الإسرائيليين أعدموا نجله بدم بارد.

و قبل عامين، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الصبار، الذي عانى مرضا مزمنا استدعى العلاج الدائم، لكنه حُرم كبقية الأسرى من العلاج بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستشهد 246 أسيرا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، 9 منهم استشهدوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تقرير: منتصر نصار