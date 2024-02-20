قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة برقة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بُرقة ودهمت عشرات المنازل وألحقت أضرارا كبيرة بعدد من المركبات. مراسل الجزيرة ليث جعار رصد المشهد من البلدة.