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مدة الفيديو 01 minutes 21 seconds
01:21
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة برقة
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بُرقة ودهمت عشرات المنازل وألحقت أضرارا كبيرة بعدد من المركبات. مراسل الجزيرة ليث جعار رصد المشهد من البلدة.
20/2/2024