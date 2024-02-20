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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة برقة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بُرقة ودهمت عشرات المنازل وألحقت أضرارا كبيرة بعدد من المركبات. مراسل الجزيرة ليث جعار رصد المشهد من البلدة.
20/2/2024