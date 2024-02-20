شاهد.. تدافع الآلاف جنوب غزة سعيا للحصول على الطحين

بثت الجزيرة مشاهد فيديو مؤلمة لتدافع الآلاف بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غزة، على أمل الحصول على مساعدات محدودة من الطحين، رغم تعرضهم للقنص من قبل قوات الاحتلال في ظل البرد القارس.

وأظهر الفيديو الآلاف من سكان غزة يتعرضون للقصف والقنص الإسرائيلي، الأمر الذي كان يضطرهم للاختباء، قبل أن يعودوا مجددا للتجمع في الشارع أملا في الحصول على الطحين والمساعدات الإنسانية التي منع الاحتلال وصولها المنطقة منذ بداية العدوان .

ولم يحصل معظم الذين تجمعوا على حصتهم من المواد الغذائية نظرا لمحدودية الكمية التي يتم توزيعها.