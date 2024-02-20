دمار هائل.. صور حصرية من محيط مستشفى الأمل في خان يونس

حصلت الجزيرة على صور خاصة وحصرية من محيط مستشفى الأمل في خان يونس بعد انسحاب مؤقت للقوات الإسرائيلية، وتظهر الصور حجم الدمار الهائل في محيط المستشفى.