خسائر متزايدة لاقتصاد إسرائيل بسبب الحرب على غزة

ما زالت خسائر اقتصاد إسرائيل تتواصل منذ بداية عدوان قواتها على قطاع غزة منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقدرت تقارير التكلفة المتوقعة لهذه الحرب بـ56 مليار دولار متضمنة ميزانية الجيش والتعويضات، بينما بلغت خسائر قطاع البناء 644 مليونا أسبوعيا، كما بلغ النقص بالأيدي العاملة في مجالات البناء أكثر من 140 ألف عامل.

وتشير تقارير إلى أن دخل الإسرائيليين قد نقص 20% منذ بداية الحرب، كما تراجعت الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا إلى 15%، كما ينتظر أن تنكمش عائدات ضرائب العام الماضي بنسبة 8.4%.

وتوقع محللون أن تبلغ نسبة الانكماش بالاقتصاد الإسرائيلي 1.5% إذا استمرت الحرب حتى نهاية العام، وأن يبلغ عجز الموازنة للعام المالي 2023 أكثر من 18.5 مليار دولار.