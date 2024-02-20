أصوات من غزة.. مصير مجهول وأحلام ضائعة للأيتام

رغم عدم حصر أعداد الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب ظروف الحرب، فإن مصيرا صعبا ينتظرهم بالنظر إلى الأوضاع في غزة.