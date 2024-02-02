لا تغيير في سلوك جيش الاحتلال بعد قرار محكمة العدل الدولية

بعد 7 أيام من قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، لم يتغير شيء في السلوك العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، فلم يتوقف القتل و القصف وخاصة في جنوب القطاع.

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