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لا تغيير في سلوك جيش الاحتلال بعد قرار محكمة العدل الدولية
بعد 7 أيام من قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، لم يتغير شيء في السلوك العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، فلم يتوقف القتل و القصف وخاصة في جنوب القطاع.
و يستهدف الاحتلال ما تبقى من النظام الصحي، كما يستمر في منع دخول المساعدات الإنسانية، مما يهدد بمجاعة حقيقية.
وبينما لا جهة تتصدى لاستهانة إسرائيل بالقانون الدولي وبمواثيقه ومؤسساته القانونية، تعلن جنوبب أفريقيا على لسان وزيرة خارجيتها أنها بصدد اقتراح فرض إجراءات أخرى على المجتمع الدولي في مسعاها لمنع إسرائيلي من الاستمرار في قتل المدنيين في غزة.
تقرير: فوزي بشرى
2/2/2024-|آخر تحديث: 2/2/202408:10 م (بتوقيت مكة المكرمة)