لا تغيير في سلوك جيش الاحتلال بعد قرار محكمة العدل الدولية

بعد 7 أيام من قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، لم يتغير شيء في السلوك العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، فلم يتوقف القتل والقصف وخاصة في جنوب القطاع.

اقرأ المزيد