بسبب الرياح والأمطار.. أوضاع مأساوية لنازحين نصبوا خياما على شاطئ رفح

رصد مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي الأوضاع المأساوية التي يعيشها نازحون على شاطئ رفح، حيث نصب بعضهم خياما هناك، في محاولة لالتقاط الأنفاس والبحث عن مكان آمن هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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