طبيب فرنسي يوثق انتهاكات الاحتلال "المخزية" بمستشفيات غزة

وثق طبيب فرنسي معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة تحت القصف المستمر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا الأطفال، وسخر من الموقف الأوروبي قائلا “أحسنتم أيها الأوروبيون، إنه أمر مخز”.

وأشار إلى أن منطقتي المستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر جنوبي القطاع تتعرضان لقصف مستمر، وناشد العالم أن يعمل على "وقف هذه المجازر" مؤكدا "هناك أطفال ومدنيون فقط".

ومن المستشفى الأوروبي، أظهر الفيديو -الذي أعدته الجزيرة نت- الجرحى من الشيوخ والأطفال يرقدون في ممرات المستشفى، بينما تتعالى أصوات القصف والقذائف التي يطلقها جيش الاحتلال.

وشبه الطبيب الفرنسي إحدى مسيّرات الاحتلال التي كانت تحلق في السماء بـ"الوحش" أو النسر الذي يبحث عن فريسته، بينما هي في الواقع "أداة قتل يتحكم بها شخص ما من موقعه كأنها لعبة إلكترونية، ويقتل بمتعة مرضية وبساطة كأن شيئا لم يكن".

ووصف صوت هذه المسيرة بـ"صوت الموت" الذي يهدد حياة كل هؤلاء النساء والأطفال، ويقمع خيارات شعب "يتطلع ببساطة إلى حريته" ويطالب بـ"احترام القانون الإنساني الدولي".