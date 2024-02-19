أصوات من غزة.. استخدام مخلفات الدواب والأعلاف بدل الطحين

مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة يقوم سكان مخيم جباليا بتنقية الحبوب من مخلفات الدواب وأعلاف الدواجن واستخدامها في صناعة الخبز يدويا.