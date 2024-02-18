مشاهد انتشال أطفال من تحت ركام منزل قصفه الاحتلال بدير البلح

أظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة عمليات انتشال أطفال أحياء من تحت ركام منزل عائلة “بركة” في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة، والذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ دون سابق إنذار.

وقام مواطنون ومسعفون بدون إمكانيات بانتشال الشهداء والجرحى الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي الذي قال أحد المواطنين إنه استهدف الأطفال والنساء.

وقد وصل عدد كبير من النازحين إلى منزل عائلة بركة هربا من العملية البرية التي أعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

تقرير: أشرف أبو عمرة