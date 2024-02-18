مريم وعبد الله استشهدا بقصف إسرائيلي على رفح بعد 3 أيام من زفافهما

بعد 3 أيام فقط من زفافهما، استشهد مريم وعبد الله في قصف إسرائيلي لاستراحة عائلية بمنطقة “خربة العدس” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. واستشهد أيضا نحو 10 أشخاص آخرين..

ولم تعثر فرق الإنقاذ سوى على سبعة منهم ما بين شهيد وجريح. بينما ظل مصير بقية النازحين غير معروف.

وقال أحد الناجين إن 23 شخصا كانوا بهذه الاستراحة، وإنه لم يتم العثور على ابنته الشهيدة.

وكان العديد من أفراد أسرة أبو نحل قد نزحوا من مدينة غزة ظنا أن رفح آمنة لكن الغارات الإسرائيلية العنيفة قضت عليهم.

تقرير: هاني الشاعر