فلسطيني من عائلة أبو سعييد بدير البلح: اليهود قتلوا أمي واثنين من أبنائي

رصدت شاشة الجزيرة مشهدا مؤلما لأحد الآباء من عائلة أبو سعييد بدير البلح يحمل جثة ابنه الشهيد ذي العامين، ويقول محتسبا: “لقد سبقته أمي التي استشهدت بالأمس، وسبقه أخاه علي الذي قتله اليهود أيضا”.

كما أظهر الفيديو أيضا الجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني ومتطوعون في البحث ومحاولة انتشال الناجين والشهداء عقب غارة إسرائيلية، بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، على منزل عائلة حمد تسببت في استشهاد أكثر من 13 مواطنا.

وبحسب شهود عيان فإن العديد من جثث الشهداء ما زالت تحت أنقاض المنزل الذي كان مأوى للعديد من الأسر النازحة.

وقال أحد الناجين: تمكنت من الخروج من تحت الأنقاض برفقة 17 شخصا، بينما بقي هناك 32 شخصا عالقين تحت الركام أغلبهم أطفال وشيوخ ونساء.