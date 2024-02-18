الجزيرة نت ترافق سائق أجرة بجنوب لبنان في إحدى رحلاته الخطرة

رافقت الجزيرة نت سائق الأجرة محمد بشير، وهو فلسطيني من أبناء مخيم برج الشمالي بجنوب لبنان، خلال إحدى رحلاته “المحفوفة بالمخاطر” التي ينقل فيها مواطنين من الجنوب إلى بيروت أو صور أو غيرها من مدن لبنان.

وتحدث بشير عن الدوافع التي لأجلها ينتقل المواطنون، ومن أبرزها تفقد أبناء مدن الجنوب لمساكنهم المدمرة، وهروب آخرين من ويلات استهداف بلداتهم في الجنوب إلى مدن بعيدة عن ساحة المواجهة.

ورصد سائق الأجرة أوجه الشبه بين الأوضاع منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما كان عليه الحال في حرب 2006 لافتا إلى غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الوقود والمواد الأساسية والضرورية.