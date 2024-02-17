سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال شرق وشمال شرق خان يونس

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- فيديو يظهر قيام مقاتليها بقصف طريق الإمداد وتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها حققوا إصابات دقيقة، وإنها رصدت إصابة القذائف الصاروخية أهدافها بدقة.

كما أكدت السرايا -كما ورد في الفيديو- أنها رصدت طائرة مروحية إسرائيلية تجلي القتلى والجرحى من مسرح العملية.