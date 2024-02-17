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جرحى ومفقودون جراء غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة
رصدت قناة الجزيرة حجم الدمار الكبير الذي تعرض له منزل استهدف بغارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى والمفقودين.
وأظهر الفيديو محاولات المتطوعين وهم يبحثون في الركام وتحت الأنقاض بأيديهم العارية عن الجرحى أو المفقودين تحت ما تبقى من حطام المنزل الذي قصف بـ3 صواريخ.
ووقع القصف في دير البلح االتي زعم الاحتلال أنها منطقة آمنة.
17/2/2024-|آخر تحديث: 17/2/202408:10 م (بتوقيت مكة المكرمة)