جرحى ومفقودون جراء غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة

رصدت قناة الجزيرة حجم الدمار الكبير الذي تعرض له منزل استهدف بغارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى والمفقودين.

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