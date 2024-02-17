الجزيرة ترصد عملية انتشال جثامين شهداء في حي الشيخ رضوان بغزة

أظهرت مشاهد بثتها قناة الجزيرة مواطنين فلسطينيين وهم يحاولون البحث عن شهداء وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الشيخ رضوان بغزة.

وقال أحد الشهود إن 20 شخصا كانوا في البيت المستهدف استشهد بعضهم نتيجة القصف، وإن الناجين إصاباتهم خطيرة.

وأكد شاهد آخر أنهم استخرجوا حتى الآن 11 شهيدا من تحت الأنقاض و4 أحياء، وقال إن باقي الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.