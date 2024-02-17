الجزيرة ترصد الدمار جراء غارات إسرائيلية بمخيم دير البلح

رصدت الجزيرة صور الدمار والخراب الذي حل بمنزل عائلة المبحوح في مخيم دير البلح بقطاع غزة جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية.

ونقلت الكاميرا جهود المتطوعين وهم يبحثون عن ناجين أو جرحى تحت أنقاض المنزل الذي كان مأهولا بالسكان.

ووفقا لتقرير المراسل أشرف أبو عمرة، فإن المخيم يعتبر من المناطق المزدحمة بالسكان والنازحين على حد سواء، وأظهر الفيديو لحظات إخراج الجرحى من الأطفال وكبار السن والنساء من تحت الأنقاض بواسطة فرق الإنقاذ.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة أخرى بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، واستهدفت منزل عائلة أبو أسد الذي سبق أن قصفته قوات الاحتلال قبل فترة.