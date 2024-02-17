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الإعلان عن وفاة المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني
أعلنت مصلحة السجون الروسية وفاة المعارض السياسي أليكسي نافالني في زنزانته بمنطقة يامالو نيننيتس في القطب الشمالي، الذي يوصف بأقسى السجون في روسيا.
ووفقا لمصلحة السجون فإن نافالني شعر بوعكة صحية بعد المشي فقد على إثرها الوعي، وتقول إن الطاقم الطبي أخفق في إنعاشه، وأنه يجري حاليا التحقيق في سبب وفاته المفاجئة.
وأودع نافالني (47)عاما السجن لقضاء عقوبة مدتها 19 سنة بتهمة التطرف.
تقرير نسيبة موسى/ قراءة أحمد جرار.
17/2/2024