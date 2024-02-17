الإعلان عن وفاة المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني

أعلنت مصلحة السجون الروسية وفاة المعارض السياسي أليكسي نافالني في زنزانته بمنطقة يامالو نيننيتس في القطب الشمالي، الذي يوصف بأقسى السجون في روسيا.

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