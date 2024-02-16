سكان شمال قطاع غزة يعانون الأمرين للحصول على مواد غذائية

رصدت الجزيرة معاناة سكان شمال قطاع غزة في البحث عن المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في ظل منع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول تلك المواد إلى القاطع الشمالي.

ويضطر عشرات الآلاف من المواطنين شمالي القطاع إلى الخروج بحثا عن مقومات الحياة الأساسية، وفي مقدمتها مياه الشرب التي نفدت بسبب تدمير الاحتلال لمحطات المياه.

ووفقا لمراسل الجزيرة أنس الشريف فإن قوات الاحتلال استهدفت بالقصف المدفعي المباشر بعض المواطنين الذي حاولوا الوصول إلى بيت حانون أو بيت لاهيا للحصول على المواد الغذائية.

كما زاد نقص المواد الغذائية من معاناة المرضى والجرحى الذي يتلقون العلاج بمستشفيي العودة وكمال عداون، ويعانون أساسا من نفاد الأدوية بسبب منع الاحتلال وصولها أيضا إلى المنطقة.