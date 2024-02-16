اقتحام مستشفى ناصر يعيد للذاكرة استهداف الاحتلال منشآت صحية

أعاد سيناريو اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى الذاكرة، مأساة استهداف مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمالي القطاع، ومن قبله مستشفى المعمداني.

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