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اقتحام مستشفى ناصر يعيد للذاكرة استهداف الاحتلال منشآت صحية
أعاد سيناريو اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى الذاكرة، مأساة استهداف مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمالي القطاع، ومن قبله مستشفى المعمداني.
وتطول اللائحة لتشمل عشرات المستشفيات والنقاط الطبية المستهدفة من قوات الاحتلال، التي تشكل مخالفة جسيمة لقوانين الحرب وأعرافها بموجب نظام روما الأساسي
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، وذلك بعد أسابيع من حصار مشدد واستهداف لمبانيه ومحيطه وقنص لأفراد داخله.
تقرير: سلام خضر
16/2/2024