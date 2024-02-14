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شاهد.. محاولات انتشال 5 جثث من عائلة الرفاتي من تحت الأنقاض
استشهد 5 فلسطينيين من عائلة الرفاتي، بينهم المحلل السياسي الدكتور أيمن الرفاتي، وذلك في قصف إسرائيلي طال منزلهم في الجلاء بمدينة غزة.
ونقلت الجزيرة محاولات الأهالي انتشال جثث الرفاتي وزوجة أخيه وأولاد أخيه الثلاثة، وكلهم أطفال، من تحت أنقاض المنزل المدمر، وظهرت بقايا طفل صغير تحت الركام.
وكان الرفاتي ضيفا دائما على شاشة الجزيرة خلال فترة الحرب، وكان آخر ظهور له قبل ساعات قليلة من استشهاده.
تقرير: إسماعيل الغول
14/2/2024-|آخر تحديث: 14/2/202407:12 م (بتوقيت مكة المكرمة)