شاهد.. محاولات انتشال 5 جثث من عائلة الرفاتي من تحت الأنقاض

استشهد 5 فلسطينيين من عائلة الرفاتي، بينهم المحلل السياسي الدكتور أيمن الرفاتي، وذلك في قصف إسرائيلي طال منزلهم في الجلاء بمدينة غزة.

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