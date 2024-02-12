شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي في رفح

رصدت الجزيرة آثار الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية على منزل عائلة الشاعر في منطقة خربة العدس بمدينة رفح، مما أسفر عن سقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى إضافة إلى فقدان عدد من النازحين.

وتسببت قلة معدات البحث وقوة التدمير الكبيرة في توقف جهود البحث والإنقاذ منذ الليلة الماضية، وروت إحدى شاهدات العيان أن قناصة الاحتلال كانوا يقنصون كل من تقع أعينهم عليه، فيما روى شاهد عيان آخر أن وحشية القصف تسببت في تمزيق أجساد الأطفال إلى أشلاء.

ووفقا للتقرير الذي أعده للجزيرة هاني الشاعر فإن منزلا آخر في مخيم الشبورة تم قصفه أيضا من قبل طيران الاحتلال مما أسفر عن استشهاد عدد من سكانه.