بتهديدها اجتياح رفح.. إسرائيل للنازحين: سيناء أمامكم والموت وراءكم

تدفع إسرائيل منذ بدء حربها بأشباح نكبة ثانية إلى مشهد غزة، بعدما لم ينجح الأمر شمالي القطاع ووسطه، حيث دفعت الناس نحو أقصى الجنوب إلى رفح الحدودية، في حين بدت معادلة “سيناء أمامكم.. والموت وراءكم”.

اقرأ المزيد