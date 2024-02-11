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رفح.. بقعة صغيرة تؤوي نحو 1.4 مليون فلسطيني
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن محافظة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة تؤوي الآن نحو 1.4 مليون فلسطيني تجمعوا ضمن أحياء المدينة، في مدارس وفي مراكز الإيواء، وفي المخيمات التي انتشرت في ربوع المحافظة.
وتبلغ مساحة محافظة رفح قرابة 60 كيلومترا مربعا.
ودفعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأمواج النازحين، من شمال القطاع ووسطه وحتى جنوبه نحو رفح التي توجد فيها 3 مستشفيات فقط.
ويحذر مسؤولون دوليون وأمميون من آثار كارثية إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية رفح، بسبب الاكتظاظ السكاني فيها، بالإضافة إلى أن الاجتياح سيؤدي إلى إغلاق معبر رفح مع مصر.
تقرير: أحمد العساف/قراءة جعفر سلمات
11/2/2024-|آخر تحديث: 11/2/202411:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)