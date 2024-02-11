رفح.. بقعة صغيرة تؤوي نحو 1.4 مليون فلسطيني

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن محافظة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة تؤوي الآن نحو 1.4 مليون فلسطيني تجمعوا ضمن أحياء المدينة، في مدارس وفي مراكز الإيواء، وفي المخيمات التي انتشرت في ربوع المحافظة.

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