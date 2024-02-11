الموت في كل مكان بغزة.. جندي إسرائيلي يقنص طفلا وسيدة بحي الشيخ رضوان

بثت الجزيرة مشاهد لقنص جندي إسرائيلي طفلا وسيدة كانوا على بعد مئات الأمتار من موقعه في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وهو ما أدى لاستشهاد السيدة وإصابة الطفل.

وظهر في الفيديو محاولة عدة أشخاص إنقاذ الطفل الذي لا يزال حيا عن طريق سحبه بحبل تم رميه إليه، بعد تعذر الوصول إلى مكانه بسبب القناص الإسرائيلي.

ووفقا لتقرير أعدته نسيبة موسى فإن الموت أصبح قريبا من الفلسطينيين في قطاع غزة في كل لحظات حياتهم بسبب قصف الاحتلال وقناصته الذين يتمركزون في كل مكان.