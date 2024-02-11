الجزيرة ترصد سقوط شهداء وجرحى جراء غارتين إسرائيليتين على مخيم النصيرات

رصدت الجزيرة سقوط شهداء وجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية ومنزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف القصف الصاروخي شقة في مبنى قرب مجمع لمدراس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي تحوي بداخلها أعدادا كبيرة من النازحين، وأسفر القصف عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى تم نقلهم إلى مستشفى العودة بالمخيم.

وأظهر الفيديو دمارا كبيرا أحدثته غارة إسرائيلية أخرى على منزل غرب مخيم النصيرات، حيث لا تزال الأطقم الطبية تواصل جهود البحث عن الجثث أو الجرحى والناجين وإنقاذهم.