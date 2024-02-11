أميرة العسولي.. طبيبة فلسطينية تحدت الاحتلال وأنقذت حياة جريح

تروي الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي -وهي استشارية نساء وولادة- أنها استقالت من مهنتها قبل سنتين لأسباب شخصية، وأنها كانت خلال اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاعه غزة في رحلة علمية طبية إلى مصر.

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