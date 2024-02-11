مدة الفيديو 03 minutes 06 seconds
أميرة العسولي.. طبيبة فلسطينية تحدت الاحتلال وأنقذت حياة جريح
تروي الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي -وهي استشارية نساء وولادة- أنها استقالت من مهنتها قبل سنتين لأسباب شخصية، وأنها كانت خلال اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاعه غزة في رحلة علمية طبية إلى مصر.
وتقول إنها عادت إلى قطاع غزة خلال الهدنة، وبقيت هناك، وإنها حوصرت في بيتها وتعرض منزل أهلها للقصف.
كما روت أميرة كيف أنها تحدت نيران قناصة الاحتلال لإنقاذ حياة جريح في محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة
11/2/2024