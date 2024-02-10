وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل

أعلنت وكالة “موديز” عن تخفيض التصنيف الائتماني الإسرائيلي وهو قرار لم يكن مستبعدا، في ظل التداعيات الجيوسياسية للعدوان على قطاع غزة.

وجاء القرار رغم ضغوط مارستها تل أبيب لثني الوكالة عن خفض تقييمها، نظرا لما للخطوة من تداعيات سلبية على موقف إسرائيل لدى المؤسسات المالية العالمية التي تقرض الدول.

يذكر أن موديز قامت في الشهر الأول لانطلاق الحرب على غزة بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وتوقعت أن تبلغ خسائرها جراء استمرار الحرب أكثر من 50 مليار دولار.

تقرير: أحمد مرزوق