والدة الطفلة هند تروي للجزيرة آخر اللحظات مع ابنتها

لم تكن والدة الطفلة الشهيدة هند -التي قتلت في قصف إسرائيلي بتل الهوى- تتوقع ألا تجد صغيرتها من ينقذها ولا من يدفنها حتى بعد موتها، حسب ما قالت للجزيرة.

وأضافت -وهي تحمل بعضا من مقتنيات ابنتها الراحلة- أنها لا تتصور كيف لطفلة أن ترى مشاهد الجثث حولها داخل السيارة.

وأكدت أم الشهيدة أنها لا تعرف كيف ستعود إلى بيتها بدون طفلتها التي لم تكن تحلم بأكثر من العودة للبيت مع والدها وأخيها لتناول البيتزا، حسب تعبيرها.

ووصفت لحظاتها الأخيرة مع ابنتها قائلة إنها صففت شعرها وأخبرتها بأنه أجمل ما تكون في هذا اليوم الذي لقيت فيه حتفها.

وتم العثورة على جثة الطفلة و5 من ذويها داخل سيارتهم التي قصفها الاحتلال في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، كما عثر جثتي عاملي الإسعاف اللذين حاولا إنقاذها فقصفهما الاحتلال.

ومن بين الجثث التي عثر عليها الطفلة ليان التي قتلها جنود الاحتلال وهي تجري مناشدة مع موظفي الصليب الأحمر قبل 12 يوما.