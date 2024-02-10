مظاهرة حاشدة بالحديدة مساندة لغزة وتنديدا بالقصف الأميركي البريطاني

شارك آلاف اليمنيين في مظاهرة حاشدة بمدينة الحديدة (غربي اليمن) دعا إليها عبد الملك الحوثي -زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين- مساندة لقطاع غزة وتنديدا بالغارات الأميركية البريطانية على اليمن.

وردد المشاركون شعارات تندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، كما دانوا ما وصفوه باستمرار العدوان الأمريكي البريطاني، وأكدوا دعم العمليات التي تشنها جماعة أنصار الله على المصالح الإسرائيلية.

تقرير: سمير النمري