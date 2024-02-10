قصف إسرائيلي لـ3 منازل في رفح جنوب غزة

رصدت كاميرا الجزيرة الدمار الذي خلّفه القصف الإسرائيلي لـ3 منازل سكنية في حي الجنينة وبلدة النصر وسط وشمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. التفاصيل في تقرير هاني الشاعر.