مدة الفيديو 03 minutes 00 seconds

قصف إسرائيلي لـ3 منازل في رفح جنوب غزة

رصدت كاميرا الجزيرة الدمار الذي خلّفه القصف الإسرائيلي لـ3 منازل سكنية في حي الجنينة وبلدة النصر وسط وشمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. التفاصيل في تقرير هاني الشاعر.
10/2/2024