الجزيرة ترصد لحظة وصول عائلة الطفلة هند إلى مكان استشهادها

حصلت الجزيرة على صورة تظهر لحظة وصول عائلة الطفلة هند إلى المكان الذي استشهدت فيه حيث ظهرت السيارة التي كانت تستقلها مع بعض ذويها، وقد دمرت تماما نتيجة قصف الاحتلال لها.

وكان أفراد العائلة الذين وصلوا إلى المكان يتعرفون على جثث الشهداء، ويذكرونهم بالاسم، منهم الشهيدة التي قتلتها قوات الاحتلال وهي تجري مناشدة مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما تم العثور على جثث مسعفين اثنين وصلا للمكان من أجل إنقاذ هند، لكن الاحتلال قصف سيارة الإسعاف التي كانوا يستقلونها.