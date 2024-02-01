شاهد.. سرايا القدس تقصف حشودا إسرائيلية في وسط غزة

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صورا تظهر قيام مقاتليها برشق حشود إسرائيلية بقذائف الهاون في عدد من المحاور بوسط قطاع غزة.