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أبرز اللاعبين بالساحة السورية منذ اندلاع الثورة عام 2011
يرصد هذا التقرير أبرز اللاعبين في الساحة السورية منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011، حيث اختار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الحل العسكري لقمع الاحتجاجات الشعبية.
وسارعت إيران لنجدة نظام الأسد بالدعم العسكري التدريجي لتدرك أطياف المعارضة آنذاك عقم خيار "السلمية"، ليظهر الجيش السوري الحر ككيان عسكري معارض للنظام، وصولا إلى فصائل المعارضة المسلحة التي أسقطت نظام الأسد أواخر 2024.
تقرير: سلام خضر
9/12/2024
المصدر : الجزيرة